Сергей Собянин назначил новое правительство Москвы

16:32 Источник: RNS

Мэр Москвыобъявил о назначении нового состава столичного правительства.Вице-мэром, отвечающим за вопросы социального развития города, стала Анастасия Ракова. Ранее эту должность занимал Леонид Печатников. Ракова была главой аппарата мэра и правительства Москвы.Вопросы экономической политики и имущественно-земельных отношений теперь будет курировать Владимир Ефимов. До этого данный пост занимала Наталья Сергунина, которая, в свою очередь, возглавит аппарат мэра и правительства столицы. Сергунина также будет курировать блок вопросов, связанных с культурой, туризмом и развитием предпринимательства.Свои должности сохранили Марат Хуснуллин (вопросы градостроительной политики и строительства), Петр Бирюков (вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства) и Максим Ликсутов (вопросы транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры).