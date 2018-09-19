Сергей Собянин назначил новое правительство Москвы
16:32 19.09.2018 Источник: RNS
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о назначении нового состава столичного правительства.
Вице-мэром, отвечающим за вопросы социального развития города, стала Анастасия Ракова. Ранее эту должность занимал Леонид Печатников. Ракова была главой аппарата мэра и правительства Москвы.
Вопросы экономической политики и имущественно-земельных отношений теперь будет курировать Владимир Ефимов. До этого данный пост занимала Наталья Сергунина, которая, в свою очередь, возглавит аппарат мэра и правительства столицы. Сергунина также будет курировать блок вопросов, связанных с культурой, туризмом и развитием предпринимательства.
Свои должности сохранили Марат Хуснуллин (вопросы градостроительной политики и строительства), Петр Бирюков (вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства) и Максим Ликсутов (вопросы транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры). На выборах мэра столицы 9 сентября Собянин получил 1,58 млн. голосов избирателей, что превышает 70,17% от общего числа пришедших на участки москвичей. RNS
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