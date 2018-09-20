0
0
66
Новости

США ввели санкции против Китая из-за покупки у России ЗРК С-400

Добавить в избранное

21:20 20.09.2018

Соединённые Штаты ввели санкции против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая. В том числе они коснулись его главы Ли Шанфу. Об этом сообщили в Минфине США.

— Мы пошли на такой шаг, поскольку Китай осуществил закупку 10 истребителей компании "Сухой", а именно Су-35, в декабре 2017 года, что было уже после вступления в силу CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Они также осуществили закупку нескольких систем С-400 в январе текущего года, — сообщил представитель администрации США.

Американский источник заявил, что конечной целью этих санкций является давление на Россию, наказание её за "злонамеренную деятельность". Life.ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

20:40 20.09.2018
США внесли в черный список 33 должностных лица РФ, связанных с ОПК
0
131
20:00 20.09.2018
Изъятые у полковника Захарченко деньги могут поступить в Пенсионный фонд
0
170
19:20 20.09.2018
Россия имеет право досматривать суда в акватории Азовского моря - Захарова
0
240
18:40 20.09.2018
В России зреет решение выйти из Совета Европы - Матвиенко
0
289
18:00 20.09.2018
Медведев не исключил расширения торговых войн и санкционного давления
0
280
17:32 20.09.2018
В Лондоне появились парковки "только для наркодилеров"
0
306
17:12 20.09.2018
Объявлен короткий список Букеровской премии
0
303
17:00 20.09.2018
Пушилин выдвинул свою кандидатуру на пост главы ДНР
0
328
16:32 20.09.2018
Новое отравление в Солсбери в британской полиции назвали инсценировкой
0
359
16:18 20.09.2018
WADA подтвердило восстановление статуса Российского антидопингового агентства
0
320

Возврат к списку