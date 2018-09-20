США ввели санкции против Китая из-за покупки у России ЗРК С-400
21:20 20.09.2018
Соединённые Штаты ввели санкции против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая. В том числе они коснулись его главы Ли Шанфу. Об этом сообщили в Минфине США.
— Мы пошли на такой шаг, поскольку Китай осуществил закупку 10 истребителей компании "Сухой", а именно Су-35, в декабре 2017 года, что было уже после вступления в силу CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Они также осуществили закупку нескольких систем С-400 в январе текущего года, — сообщил представитель администрации США.
Американский источник заявил, что конечной целью этих санкций является давление на Россию, наказание её за "злонамеренную деятельность". Life.ru
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