ричиной гибели Ил-20 над стал беспорядочный огонь сирийских ПВО - израильские военные
16:00 21.09.2018 Источник: Эхо Москвы
Израильские военные представили российским коллегам данные о том, что причиной гибели самолета Ил-20 над Средиземным морем стал беспорядочный огонь сирийских ПВО. Об этом заявил источник в вооруженных силах Израиля. По его словам, было запущено более 20 ракет уже после того, как израильские истребители вернулись в воздушное пространство своей страны. Он добавил, что предупреждение Москве об авианалете на объекты в Сирии поступило значительно раньше, чем за минуту до начала. Эхо Москвы
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