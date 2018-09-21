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ричиной гибели Ил-20 над стал беспорядочный огонь сирийских ПВО - израильские военные

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16:00 21.09.2018 Источник: Эхо Москвы

Израильские военные представили российским коллегам данные о том, что причиной гибели самолета Ил-20 над Средиземным морем стал беспорядочный огонь сирийских ПВО. Об этом заявил источник в вооруженных силах Израиля. По его словам, было запущено более 20 ракет уже после того, как израильские истребители вернулись в воздушное пространство своей страны. Он добавил, что предупреждение Москве об авианалете на объекты в Сирии поступило значительно раньше, чем за минуту до начала.  Эхо Москвы

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