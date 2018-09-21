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Новости

Порошенко подал в суд на Би-би-си

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21:20 21.09.2018 Источник: Коммерсант.ru

Президент Украины Петр Порошенко подал иск в суд Великобритании на телерадиокорпорацию Би-би-си, сообщает газета Daily Telegraph. Глава МИД Украины Павел Климкин подтвердил эту информацию.

Господин Порошенко обвиняет корпорацию в клевете. Речь идет о публикации, в которой Би-би-си сообщала, что адвокат американского президента Дональда Трампа Майкл Коэн через посредников получил от Петра Порошенко как минимум $400 тыс. В обмен украинский президент хотел установить неофициальный канал связи с господином Трампом и договориться о переговорах в Вашингтоне.  Коммерсантъ

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