Порошенко подал в суд на Би-би-си
21:20 21.09.2018 Источник: Коммерсант.ru
Президент Украины Петр Порошенко подал иск в суд Великобритании на телерадиокорпорацию Би-би-си, сообщает газета Daily Telegraph. Глава МИД Украины Павел Климкин подтвердил эту информацию.
Господин Порошенко обвиняет корпорацию в клевете. Речь идет о публикации, в которой Би-би-си сообщала, что адвокат американского президента Дональда Трампа Майкл Коэн через посредников получил от Петра Порошенко как минимум $400 тыс. В обмен украинский президент хотел установить неофициальный канал связи с господином Трампом и договориться о переговорах в Вашингтоне. Коммерсантъ
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