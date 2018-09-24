Подведены предварительные итоги выборов в Хабаровском крае
07:35 24.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Избирком Хабаровского края в соответствии с предварительными итогами второго тура выборов главы региона признал победителем кандидата от ЛДПР Сергея Фургала. Об этом сообщил журналистам в понедельник председатель комиссии Геннадий Накушнов.
"По результатам выборов уже обработаны все 100% избирательных бюллетеней, все они введены в систему ГАС "Выборы". Таким образом, никаких изменений быть уже не может. Победителем будет признан на заседании избирательной комиссии через три дня Сергей Иванович Фургал, набравший около 70% голосов избирателей, если говорить точно, эта цифра составляет 69,57%. Вячеслав Иванович Шпорт набрал 27,97% голосов избирателей, то есть разрыв существенный", - сказал Накушнов.
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