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Глава WADA объяснил решение о восстановлении статуса РУСАДА

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08:20 24.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди опубликовал открытое письмо, где высказался в защиту решения исполкома WADA восстановить статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Слова Риди приводит портал Around the Rings.

Риди заявил, что решение исполкома было полностью основано на достижении российской стороной соответствия. "Контролируемый антидопинговый процесс в стране - это, безусловно, лучший способ заверить всех спортсменов в России и в любой другой стране, что чистый спорт превалирует. Возможность наконец-то вынести решения по делам, где у нас есть подозрения, но нет исчерпывающих доказательств, не могла быть отложена. Теперь Россия должна выполнить свои официальные обязательства, чистые спортсмены, правительства и спорт пристально следят за этим, а WADA находится на передовой линии", - заключил глава Всемирного антидопингового агентства.

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