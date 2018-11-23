0
0
380
Новости

Российские спутники помешают финской сети 5G - СМИ

Добавить в избранное

16:12 23.11.2018 Источник: Фонтанка.ру

Скорость и возможности сети 5G в Финляндии будут хуже, чем предполагалось. Связь пятого поколения не сможет работать полноценно из-за российских спутников, пишет 23 ноября Yle Svenska.

Телекоммуникационные операторы DNA, Elisa и Telia приобрели в Финляндии право открывать сети 5G в январе следующего года. Они будут проходить в диапазоне частот от 3,41 до 3,8 Ггц. Роскосмос использует верхнюю часть этого диапазона частот для приема сигналов со спутников, и, cогласно международным соглашениям Международного союза электросвязи (агентство ООН), эта деятельность имеет приоритетное значение.

Финские телеоператоры заявили, что невозможность пользоваться диапазоном в 130 Мгц на практике означает ограничение скорости наружного использования сети 5G максимум до 1 гигабита в секунду. Это, конечно, быстрее, чем 4G, но могло бы быть вдвое быстрее. Фонтанка

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

20:45 23.11.2018
СМИ: Акция протеста против возвращения Саакашвили к власти прошла в Батуми
0
19
20:05 23.11.2018
Андрей Воробьёв: Мы должны эффективно реализовать проекты, о которых говорил президент
0
80
19:45 23.11.2018
США игнорируют все, что не совпадает с их интересами - постпред РФ при ОЗХО
0
126
19:15 23.11.2018
Угроза взрыва в Большом театре оказалась ложной
0
150
18:45 23.11.2018
Голодец выступает за более доступное образование в сфере культуры для детей
0
188
18:15 23.11.2018
Диалог важнее, чем искусственные сроки по урегулированию конфликта в Сирии - Лавров
0
220
17:40 23.11.2018
Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель
0
267
17:12 23.11.2018
Украина в 2019 г. направит на погашение внешнего и внутреннего долга $14,3 млрд
0
252
17:00 23.11.2018
Хиллари Клинтон изменила отношение к миграции
0
330
16:32 23.11.2018
Шнуров объяснил, почему не выступает на Украине
0
323

Возврат к списку