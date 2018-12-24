У "Нафтогаза Украины" нет денег на реверсный газ из Европы - Коболев
08:33 24.12.2018
Следующий год «Нафтогаз Украины» начнет с минимальными остатками денежных средств из-за долгов потребителей и правительства. Таким образом, в пик отопительного сезона нацкомпания может стать неспособной закупать импортный газ. Об этом в Facebook написал глава национальной компании Андрей Коболев. «В 2018 году группа „Нафтогаз“ имеет отрицательный чистый денежный поток. Мы войдем в 2019 год с минимальными остатками денежных средств, что затрудняет закупки газа в пик отопительного периода. Под угрозой также проекты по развитию добычи газа, модернизации ГТС. Ведь только для „Укргаздобычи“ необходимо в следующем году не менее 38 млрд грн инвестиций, и это очень консервативная оценка. В общем, мы видим, что в 2019-м нас ожидает дефицит ликвидности объемом 35,2 млрд грн», — написал Андрей Коболев. По его данным, долг потребителей (облгазов и коммунальной теплогенерации) достиг 57,5 млрд грн. В то же время, пишет глава «Нафтогаза Украины», правительство задолжало компании в виде компенсации разницы между рыночными и установленными ценами на газ 102,9 млрд грн. Этот долг накопился с октября 2015 года. ИА EADaily
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