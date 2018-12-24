У "Нафтогаза Украины" нет денег на реверсный газ из Европы - Коболев

08:33

Следующий год «Нафтогаз Украины» начнет с минимальными остатками денежных средств из-за долгов потребителей и правительства. Таким образом, в пик отопительного сезона нацкомпания может стать неспособной закупать импортный газ. Об этом в Facebook написал глава национальной компании