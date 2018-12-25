0
0
192
Новости

Приплывшего на лодке на Чукотку американца направили в Москву

Добавить в избранное

07:22 25.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американец Джон Мартин, путешествовавший на лодке по штату Аляска и вышедший в открытое море, а затем оказавшийся у берегов Чукотки, будет выдворен из страны, для этого его направили в московское спецучреждение. Об этом ТАСС сообщили в управлении ФССП по Чукотскому автономному округу.

"Судом было вынесено решение о выдворении иностранца за пределы РФ, мужчину направили самолетом в Москву в спецучреждение - Центр временного содержания иностранных граждан", - сказали в управлении. Там уточнили, что американец останется в центре, пока не будет готов пакет необходимых для пересечения границы документов.

Джон Мартин зарегистрирован в городе Солдотна, штат Аляска, а проживает в Анкоридже. Он путешествовал по реке Юкон на личной одноместной лодке, а затем вышел в открытое море. В связи с тяжелыми метеорологическими условиями он несколько дней провел в открытом море и оказался на территории России недалеко от села Нунямо в Чукотском автономном округе. В его лодке обнаружены компас и карта, спутниковая система навигации на судне отсутствовала.

Гражданин США был задержан российскими пограничниками летом 2018 года, затем несколько месяцев провел в больнице на Чукотке.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

13:50 20.12.2018
Владимир Путин прокомментировал вывод войск США из Сирии
0
32
12:50 20.12.2018
Путин рассказал о военных опасностях современности
0
54
09:20 20.12.2018
Турция предлагала американским специалистам изучить ЗРК С-400 - Bloomberg
0
62
19:07 19.12.2018
Косачев: США смогут действовать в Сирии через союзников
0
113
18:35 19.12.2018
Трамп приказал вывести войска США из Сирии - Bloomberg
0
125
16:12 19.12.2018
В США просчитали последствия пуска "Булавы" с "Борея"
0
140
09:05 19.12.2018
Россия не будет демонстрировать США ракету 9М729
0
152
19:22 18.12.2018
Пентагон выступил с критикой планов России создать новые ракетные системы
0
187
14:32 18.12.2018
Выход США из ДРСМД может привести к обрушению системы контроля над вооружениями - Путин
0
170
12:05 18.12.2018
Минобороны РФ опровергло информацию о смерти главы ГРУ Сергуна в 2016 году в Ливане
0
189

Возврат к списку