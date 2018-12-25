Приплывшего на лодке на Чукотку американца направили в Москву

07:22 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американец, путешествовавший на лодке по штату Аляска и вышедший в открытое море, а затем оказавшийся у берегов Чукотки, будет выдворен из страны, для этого его направили в московское спецучреждение. Об этом ТАСС сообщили в управлении ФССП по Чукотскому автономному округу.

"Судом было вынесено решение о выдворении иностранца за пределы РФ, мужчину направили самолетом в Москву в спецучреждение - Центр временного содержания иностранных граждан", - сказали в управлении. Там уточнили, что американец останется в центре, пока не будет готов пакет необходимых для пересечения границы документов.

Джон Мартин зарегистрирован в городе Солдотна, штат Аляска, а проживает в Анкоридже. Он путешествовал по реке Юкон на личной одноместной лодке, а затем вышел в открытое море. В связи с тяжелыми метеорологическими условиями он несколько дней провел в открытом море и оказался на территории России недалеко от села Нунямо в Чукотском автономном округе. В его лодке обнаружены компас и карта, спутниковая система навигации на судне отсутствовала.

Гражданин США был задержан российскими пограничниками летом 2018 года, затем несколько месяцев провел в больнице на Чукотке.