Приплывшего на лодке на Чукотку американца направили в Москву
07:22 25.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американец Джон Мартин, путешествовавший на лодке по штату Аляска и вышедший в открытое море, а затем оказавшийся у берегов Чукотки, будет выдворен из страны, для этого его направили в московское спецучреждение. Об этом ТАСС сообщили в управлении ФССП по Чукотскому автономному округу. "Судом было вынесено решение о выдворении иностранца за пределы РФ, мужчину направили самолетом в Москву в спецучреждение - Центр временного содержания иностранных граждан", - сказали в управлении. Там уточнили, что американец останется в центре, пока не будет готов пакет необходимых для пересечения границы документов. Джон Мартин зарегистрирован в городе Солдотна, штат Аляска, а проживает в Анкоридже. Он путешествовал по реке Юкон на личной одноместной лодке, а затем вышел в открытое море. В связи с тяжелыми метеорологическими условиями он несколько дней провел в открытом море и оказался на территории России недалеко от села Нунямо в Чукотском автономном округе. В его лодке обнаружены компас и карта, спутниковая система навигации на судне отсутствовала. Гражданин США был задержан российскими пограничниками летом 2018 года, затем несколько месяцев провел в больнице на Чукотке.
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