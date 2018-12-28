Сирийская армия вошла в Манбидж, Эрдоган хочет обсудить это с Путиным

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в пятницу о готовности обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию в Сирии. Трансляцию выступления политика вел телеканал "А хабер".

По словам президента, такие переговоры могут состояться в Сочи или Москве. "После визита [турецкой] делегации в Россию я могу провести с Путиным встречу по Сирии в Москве или Сочи, - сказал Эрдоган. - Наша делегация также обсудит в Москве ситуацию в [сирийском] Манбидже".

Ранее в пятницу Генштаб Сирии заявил, что подразделения правительственной армии в ответ на призыв населения вошли в город Манбидж на севере страны. Войска установили контроль над городом и подняли над ним сирийский национальный флаг. Как сообщает телеканал ТРТ со ссылкой на собственные источники в Манбидже, "ситуация в городе спокойная, присутствия сирийских правительственных войск не обнаружено".

"Режим Асада использует психологическое воздействие для того, чтобы изменить обстановку в регионе. Мы знаем, что они [ВС Cирии] хотят водрузить [в Манбидже] свои флаги. Но пока ничего определенного нет. Час назад мы проконсультировались с нашей разведкой по этому поводу, вооруженные силы Турции продолжают свою работу в этом регионе и принимают все необходимые меры", - сказал Эрдоган.

По словам турецкого президента, Манбидж "принадлежит Сирии" и Турция "против ее раскола". "Наша цель - уход оттуда террористических группировок. Если они уйдут, нам нечего будет там делать", - подчеркнул Эрдоган.

Как отметили в Министерстве национальной обороны Турции, "курдские формирования не имеют права от лица местного населения приглашать на подконтрольные ими территории другие силы". Минобороны также призывает все стороны отказаться от провокационных действий и заявлений, которые "могут привести к новой эскалации насилия в регионе".