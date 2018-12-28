0
0
147
Новости

Сирийская армия вошла в Манбидж, Эрдоган хочет обсудить это с Путиным

Добавить в избранное

16:00 28.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в пятницу о готовности обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию в Сирии. Трансляцию выступления политика вел телеканал "А хабер".

По словам президента, такие переговоры могут состояться в Сочи или Москве. "После визита [турецкой] делегации в Россию я могу провести с Путиным встречу по Сирии в Москве или Сочи, - сказал Эрдоган. - Наша делегация также обсудит в Москве ситуацию в [сирийском] Манбидже".

Ранее в пятницу Генштаб Сирии заявил, что подразделения правительственной армии в ответ на призыв населения вошли в город Манбидж на севере страны. Войска установили контроль над городом и подняли над ним сирийский национальный флаг. Как сообщает телеканал ТРТ со ссылкой на собственные источники в Манбидже, "ситуация в городе спокойная, присутствия сирийских правительственных войск не обнаружено".

"Режим Асада использует психологическое воздействие для того, чтобы изменить обстановку в регионе. Мы знаем, что они [ВС Cирии] хотят водрузить [в Манбидже] свои флаги. Но пока ничего определенного нет. Час назад мы проконсультировались с нашей разведкой по этому поводу, вооруженные силы Турции продолжают свою работу в этом регионе и принимают все необходимые меры", - сказал Эрдоган.

По словам турецкого президента, Манбидж "принадлежит Сирии" и Турция "против ее раскола". "Наша цель - уход оттуда террористических группировок. Если они уйдут, нам нечего будет там делать", - подчеркнул Эрдоган.

Как отметили в Министерстве национальной обороны Турции, "курдские формирования не имеют права от лица местного населения приглашать на подконтрольные ими территории другие силы". Минобороны также призывает все стороны отказаться от провокационных действий и заявлений, которые "могут привести к новой эскалации насилия в регионе".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

17:00 28.12.2018
Украинцам покажут социальную рекламу о европейских ценностях
0
38
16:32 28.12.2018
Российское вино предложили причислить к продуктам питания
0
84
16:12 28.12.2018
Задержанных украинских моряков в Кремле не считают военнопленными
0
116
15:32 28.12.2018
Косово расширило 100-процентные пошлины на товары, поступающие из Сербии - ТВ
0
157
15:12 28.12.2018
ЦБ РФ предупредил о возможном росте инфляции до 5,5% в начале 2019 года
0
179
15:00 28.12.2018
Состоялся первый полет модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М
0
202
14:32 28.12.2018
В Кремле не считают проверку WADA поводом для беспокойства
0
227
14:12 28.12.2018
Москва и Лондон начнут в январе восстановление численности диппредставительств - посол РФ
0
220
14:00 28.12.2018
Программу по созданию РК "Авангард" могли свернуть четыре года назад
0
259
13:32 28.12.2018
Путин подписал закон об изолированном содержании террористов в тюрьмах
0
249

Возврат к списку