Военных моряков США лишили денежного довольствия

13:00 Источник: НГ-Online

Командующий Береговой охраной США адмирал Карл Шульц направил письмо своим подчиненным с предупреждением, что в связи с приостановкой работы федерального правительства («шатдаун») они не получат денежного довольствия. «Насколько мне известно, впервые в истории нашей нации служащим Вооруженных сил США не выплачивается довольствие из-за прекращения бюджетного финансирования», – цитирует ТАСС письмо адмирала, опубликованное пресс-службой Береговой охраны.

Карл Шульц отметил, что осознает, какое беспокойство данная ситуация вызывает у служащих и их семей, в связи с чем от их имени ведется тесное сотрудничество с рядом организаций. «В этой связи я рад сообщить, что некоммерческая благотворительная организация Coast Guard Mutual Assistance («Взаимная помощь береговой охраны» – ред.) получила пожертвование в размере 15 млн долларов от компании USAA с целью поддержать наших людей, нуждающихся в помощи», – добавил он.

С 22 декабря 2018 года в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе не удалось согласовать параметры бюджета, в который президент Дональд Трамп и его однопартийцы в ультимативном порядке хотят включить средства на сооружение бетонного забора на границе с Мексикой. Демократы заявляют, что никогда не одобрят выделение на это денег из федеральной казны. Администрация республиканца Трампа требует ассигновать из бюджета на эти цели 5,7 млрд долл.

В условиях «шатдауна» приостановлены переводы финансовых средств из бюджета.