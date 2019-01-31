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Россия на конференции "ядерной пятерки" представила вопросы к новым военным доктринам США

08:20 31.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская делегация на конференции "ядерной пятерки" (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) в Пекине представила вопросы к новым военным доктринам США. Об этом заявил в выступлении на конференции заместитель директора Департамента нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Олег Рожков.

"У нас вызывает беспокойство определенная эволюция военных доктрин, - сказал он. - Складывается впечатление, что в некоторых государствах военная мысль вернулась на полвека назад, когда применение ядерного оружия рассматривалось как более-менее обычное средство решения военных задач".

"Мы отметили, что здесь у нас остается много вопросов, - продолжил он. - В качестве иллюстрации мои коллеги сегодня могли бы распространить перечень моментов, которые мы, к примеру, намереваемся прояснить у наших американских коллег применительно к новейшим доктринальным документам США".

Затем Рожков поручил представителям российской делегации распространить документ среди участников конференции.

Дипломат также отметил, что конференция в Пекине прошла на фоне очень сложной международной ситуации. "Ощутимо в мире нарастают тенденции, оказывающие негативное влияние на международную безопасность и стабильность, - указал он. - Мы наблюдаем кризисные явления в сфере контроля над вооружениями, включая ракетно-ядерные вооружения".

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