НАТО начинает подготовку оборонных мер в условиях прекращения действия ДРСМД
16:12 12.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
НАТО приступает к подготовке оборонных мер в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), но не намерена размещать новые ракеты в Европе. Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны альянса.
"В то же время мы готовимся к миру без ДРСМД. Мы обсудим, какие шаги должна предпринять НАТО, чтобы адаптироваться к ракетам России, - сказал он. - Но какими бы ни были эти шаги, они будут взвешенными, скоординированными и оборонительными. Мы не намерены развертывать новые ракеты в Европе".
Генсек подчеркнул, что министры обороны НАТО обсудят "развертывание РФ нескольких дивизионов ракет 9М729".
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