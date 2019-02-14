Песков сравнил законопроект о санкциях США против энергопроектов и банков РФ с рэкетом

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Попытки американских законодателей ввести санкции против российских энергопроектов и банков граничат с рэкетом. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новый законопроект в Конгрессе США о санкциях против России.

По его словам, за подобными предложениями "стоит абсолютно конкретный, прагматичный торговый подход, напористый, не имеющий ничего общего с международными торговыми правилами". "Это подход, иногда граничащий с рэкетирством - я имею в виду различные положения законопроекта, направленные на срыв различных энергопроектов российских компаний, на подрыв деятельности российских банков с госучастием", - подчеркнул Песков.



Правительство России уже приняло ряд мер для защиты от различных "рэкетирских нападок" США. Об этом также сообщил журналистам Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об эффекте возможных новых санкций США для российской экономики.

"Правительством уже разработан и принят ряд эффективных мер, чтобы захеджироваться от таких рэкетирских нападок возможных", - сказал он.

