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НОВОСТИ

Мадуро предложил Гуайдо провести выборы

09:05 20.02.2019 Источник: Коммерсант.ru

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступая перед выпускниками медицинского университета предложил спикеру парламента Хуану Гуайдо объявить выборы в стране. «Почему он не созывает выборы, чтобы его скинули с помощью голосования народа? Пусть самоназначивший себя клоун созовет выборы, чтобы его там скинули голосованием»,— сказал господин Мадуро (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента, а Национальная ассамблея Венесуэлы продолжает назначать дипломатических представителей.  Коммерсантъ

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