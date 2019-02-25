Становление полицентричного мира займет десятилетия - Лавров
10:00 25.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Становление новой полицентричной системы международных отношений займет десятилетия, но приведет к формированию более стабильной и безопасной модели мироустройства. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на конференции "Международное сотрудничество в неспокойном мире", организованной международным дискуссионным клубом "Валдай" в партнерстве с Дипломатической академией Вьетнама.
"Мы поддерживаем заинтересованность экспертного сообщества России и Вьетнама в исследовании актуальной проблематики безопасности в Азии, - сказал он. - Такие дискуссии особенно востребованы сегодня, когда мир вступил в эпоху - ее называют по-разному, но для ясности скажем, в постбиполярный этап своего развития, - суть которой заключается в становлении более справедливой полицентричной системы, более устойчивой и более демократической".
Лавров отметил, что ему известно о спорах вокруг новой системы международных отношений и об опасениях, что она будет более непредсказуемой и менее понятной, чем однополярный или биполярный мир. "Я все-таки согласен с теми, кто говорит, что этот период пертурбаций пройдет, - продолжил глава МИД РФ. - Он будет длительным, ведь это становление эпохи, короткими такие вещи не бывают. Но то, что в итоге мы должны получить гораздо более надежную систему, безопасную, более расположенную к тому, чтобы страны пользовались ее возможностями для экономического и социального развития, у меня нет никаких сомнений".
"Хотя кто проверит, если это будет через несколько десятилетий?" - пошутил Лавров.
Российско-вьетнамская конференция "Валдая" в Хошимине проходит 25-26 февраля и собрала порядка 40 экспертов, политологов и дипломатов.
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