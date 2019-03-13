Теология нужна госбезопасности - игумен РПЦ
14:00 13.03.2019 Источник: НГ-Online
Заведующий кафедрой теологии Рязанского госуниверситета им.С.А. Есенина, настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игумен Лука (Степанов) в интервью ресурсу «Русская народная линия» заявил, что теологи необходимы России для обеспечения национальной безопасности.
«В системе государственного управления и обеспечения безопасности нашего Отечества уже востребованы теологи, - заявил игумен. - Я не открою военной тайны, если скажу, что уже не первый год сотрудники спецслужб обращаются к теологам для проведения экспертиз различных текстов, подозреваемых в экстремистском характере. Также обращаются по поводу подрывной, разрушительной и разорительной деятельности сект, которыми до сих пор изобилует наша действительность. Поэтому теологи необходимы для осуществления безопасности страны».
НГ-религии
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