Теология нужна госбезопасности - игумен РПЦ

14:00 Источник: НГ-Online

Заведующий кафедрой теологии Рязанского госуниверситета им.С.А. Есенина, настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игумен Лука (Степанов) в интервью ресурсу «Русская народная линия» заявил, что теологи необходимы России для обеспечения национальной безопасности.

«В системе государственного управления и обеспечения безопасности нашего Отечества уже востребованы теологи, - заявил игумен. - Я не открою военной тайны, если скажу, что уже не первый год сотрудники спецслужб обращаются к теологам для проведения экспертиз различных текстов, подозреваемых в экстремистском характере. Также обращаются по поводу подрывной, разрушительной и разорительной деятельности сект, которыми до сих пор изобилует наша действительность. Поэтому теологи необходимы для осуществления безопасности страны».

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