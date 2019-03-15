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Неизвестные в Новой Зеландии расстреляли прихожан мечетей. Многочисленные жертвы

09:00 15.03.2019 Источник: Lenta.ru

Не менее 27 прихожан мечетей погибли в результате массового расстрела, устроенного неизвестными в Новой Зеландии. Об этом сообщает Otago Daily Times. Число раненых превышает 30.

Один из преступников снимал свои действия и транслировал их в интернет. Им оказался гражданин Австралии ультраправых взглядов. New Zealand Herald выяснила, что накануне убийства стрелок опубликовал 37-страничный манифест, в котором он назвал свои действия терактом.

Доподлинно известно, что двое мужчин ворвались в мечети в городе Крайстчерч и пригородном поселении Линвуд сразу после дневной молитвы и открыли огонь по людям. Также сообщалось о третьем стрелке в районе больницы, куда доставляли раненых, а также о заминированном автомобиле.

Как минимум один преступник задержан.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала инциденты одним из самых черных дней в истории страны.  Lenta.Ru

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