РФ считает диверсией Запада отключение электроэнергии в Венесуэле - Захарова
14:00 15.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия считает диверсией из- за рубежа отключение электричества в большинстве штатов Венесуэлы. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, это серьезная беда, стоившая жизни гражданам Венесуэлы. "И пришла она в страну путем диверсии, - подчеркнула дипломат. - По данным законного правительства страны во главе с президентом [Венесуэлы Николасом] Мадуро, а также по информации других заслуживающих доверия источников, электроэнергетический сектор Венесуэлы подвергся атаке из-за рубежа".
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