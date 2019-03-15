В Москве число смертей от инфаркта миокарда снижено на 20%
19:30 15.03.2019
Работа инсультной и инфарктной сетей в Москве позволило существенно снизить количество умерших от инфаркта миокарда. По данным Департамента здравоохранения столицы, число смертей, связанных с этим видом сердечно-сосудистых катастроф, уменьшилось на 20%, при этом количество летальных исходов в медицинских учреждениях от острого инфаркта миокарда сократилось до 6%, при том, что еще 8 лет назад этот показатель составлял более 14%. Инсультная и инфарктная сети, созданные в мегаполисе за несколько лет, объединяют сосудистые центры, в которых пациенты получают экстренно высокотехнологичное лечение, а так же включают систему профилактики и послеоперационного наблюдения за больными.
Сейчас в Москве работают 29 сосудистых центров, а так же девять центров инсультной сети, которые были созданы на базе крупных стационаров. В инсультной и инфарктной сети работают более 800 высококвалифицированных медиков.
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