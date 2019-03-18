Президент Франции рассматривает возможность запрета протестов на Елисейских полях - Reuters
13:05 18.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Франции Эмманюэль Макрон рассматривает возможность запретить манифестации "желтых жилетов" на Елисейских полях. Об этом, как сообщило во вторник агентство Рейтер, заявил один из высокопоставленных сотрудников Елисейского дворца.
В субботу в манифестациях "желтых жилетов" во Франции приняли участие более 32 тыс. человек. 17 полицейских и 42 манифестанта пострадали. В Париже 237 человек были задержаны, нанесен материальный ущерб городу. Субботняя акция протеста стала 18-й в истории движения, начавшегося четыре месяца назад.
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