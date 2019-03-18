"Мы не позволим превратить Стамбул в Константинополь" - Эрдоган
17:12 18.03.2019 Источник: Газета.Ru
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не допустит, чтобы Стамбул превратился в Константинополь, сообщает Anadolu.
Выступая на церемонии, приуроченной к 104-й годовщине победы при Чанаккале, Эрдоган заявил, что расстрел в мечетях в Новой Зеландии — послание «определенных кругов» к Турции.
«Враги мусульман и Турции продемонстрировали, что продолжают нас ненавидеть. Мы готовы дать отпор», — сказал Эрдоган, отметив, что турецкий народ будет всегда населять эти земли.
«Мы не позволим превратить Стамбул в Константинополь», — сказал Эрдоган. Газета.Ru
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