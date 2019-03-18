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"Мы не позволим превратить Стамбул в Константинополь" - Эрдоган

17:12 18.03.2019 Источник: Газета.Ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не допустит, чтобы Стамбул превратился в Константинополь, сообщает Anadolu.

Выступая на церемонии, приуроченной к 104-й годовщине победы при Чанаккале, Эрдоган заявил, что расстрел в мечетях в Новой Зеландии — послание «определенных кругов» к Турции.

«Враги мусульман и Турции продемонстрировали, что продолжают нас ненавидеть. Мы готовы дать отпор», — сказал Эрдоган, отметив, что турецкий народ будет всегда населять эти земли.

«Мы не позволим превратить Стамбул в Константинополь», — сказал Эрдоган.  Газета.Ru

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