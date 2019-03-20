Британия обратилась к ЕС с запросом об отсрочке выхода из сообщества до 30 июня
15:32 20.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Британское правительство направило ЕС официальный запрос об отсрочке выхода страны из сообщества до 30 июня. Об этом в среду заявила, выступая в парламенте, премьер-министр королевства Тереза Мэй.
"Сегодня я написала главе Евросовета Дональду Туску, проинформировав его о том, что Великобритания просит отсрочки Brexit до 30 июня", - сказала глава правительства.
В свою очередь глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что ЕС получил запрос Великобритании о переносе Brexit, изначально запланированного на 29 марта.
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