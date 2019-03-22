Белоруссия вытерпела внешнее давление и нападки - Лукашенко
15:00 22.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белоруссия достойно преодолела внешнее давление и сегодня готова оказать необходимую поддержку тем, кто в ней нуждается. Об этом заявил в пятницу президент страны Александр Лукашенко, посещая с рабочей поездкой Барановичи (Брестская область).
"Все рассматривают нас и так, и сяк. Это естественно, потому что Беларусь стала эпицентром нашего региона в силу того, что мы с вами, сжав зубы, выдержали все нападки, вытерпели", - отметил Лукашенко, слова которого приводятся на официальном сайте президента. Глава республики сказал, что Белоруссия по-прежнему находится под пристальным вниманием со стороны "тех стран, которые находятся в нашем регионе - Норвегия, Швеция, Финляндия, и заканчивая дальней дугой, африканской".
При этом Лукашенко заявил, что некоторые из стран сегодня рассчитывают на поддержку Белоруссии в технологическом плане. "Мы не против, но это стоит денег, за это надо платить. На этом мы должны зарабатывать. Но заработать мы можем, только сплотившись все вместе и действуя в определенном направлении", - сказал белорусский президент.
Вместе с тем Лукашенко призвал работать спокойно. По его словам, "не надо затягивать пояса". "Уже назатягивались, хватит. Не надо людей пугать, надо просто работать, обеспечивая себя и свою семью, свой регион и свое государство, в котором нам с вами жить", - отметил президент Белоруссии.
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