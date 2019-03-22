Петиция за отмену Brexit в интернете привлекла уже более 3 млн подписей

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Петицию за отмену выхода Великобритании из Евросоюза на сайте британского парламента поддержали уже более 3 млн человек. Данное прошение было зарегистрировано 20 февраля, однако вирусную популярность оно получило лишь в последние дни, собрав за последние сутки более двух миллионов подписей. Как сообщили ранее в комитете Палаты общин, который занимается рассмотрением петиций, ходатайство установило абсолютный рекорд по скорости сбора подписей.