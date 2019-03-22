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Медведчук заявил о возможности снижения цены на газ для Украины на 25%

18:00 22.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что цена на российский газ для Украины может быть снижена на 25 процентов.

"Сегодня, если говорить по поводу снижения цены, возможного в результате договоренности и заключения [с Россией] нового контракта с 1 января 2020 года о прямых поставках газа, то это снижение может быть как минимум на 25 процентов", - сказал он по итогам встречи с премьером РФ Дмитрием Медведевым.

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