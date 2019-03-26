Британский самолет вместо Германии прилетел в Шотландию

10:00 Источник: Газета.Ru

Самолет авиакомпании British Airways по ошибке совершил полет в Шотландию вместо Германии. Об этом сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что речь идет о воздушном судне компании British Airways. Его пассажиры были уверены, что направляются в Дюссельдорф. Однако после посадки пилот объявил, что самолет прибыл в Эдинбург.



По данным компании, произошедшее объясняется неправильным оформлением летных документов, в которых был неправильно указан пункт назначения. Газета.Ru

