Британский самолет вместо Германии прилетел в Шотландию
10:00 26.03.2019 Источник: Газета.Ru
Самолет авиакомпании British Airways по ошибке совершил полет в Шотландию вместо Германии. Об этом сообщает «Би-би-си».
Отмечается, что речь идет о воздушном судне компании British Airways. Его пассажиры были уверены, что направляются в Дюссельдорф. Однако после посадки пилот объявил, что самолет прибыл в Эдинбург.
По данным компании, произошедшее объясняется неправильным оформлением летных документов, в которых был неправильно указан пункт назначения. Газета.Ru
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