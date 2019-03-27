Россия проводит в Крыму крупные учения десантных войск
07:29 27.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения ВДВ погрузились на самолеты Ил-76 и большие десантные корабли Черноморского флота (ЧФ) для высадки на побережье полигона "Опук" в Крыму в ходе масштабных тактических учений, в которых участвуют 1,5 тыс. военнослужащих ВДВ, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Южного военного округа.
"По замыслу учения, подразделения воздушно-десантных войск отработают учебно-боевые задачи по десантированию личного состава и военной техники на участок незнакомого побережья межвидового полигона "Опук" из самолетов военно- транспортной авиации и больших десантных кораблей ЧФ, где отработают вопросы по уничтожению лагеря подготовки боевиков и занятию пункта высадки морского десанта", - говорится в сообщении.
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