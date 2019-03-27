Генпрокурор Украины объявил, что ГПУ возбуждает дело против Бойко и Медведчука

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генпрокурор Украины Юрий Луценко объявил, что в среду будет возбуждено уголовное дело против кандидата в президента Юрия Бойко и главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука за незаконное пересечение границы.

"Сегодня будет зарегистрировано уголовное дело в отношении [Бойко и Медведчука] за незаконное пересечение границы. Но вопрос не только к авиаслужбе, но и к погранслужбе, которая выпустила этих лиц", - сказал он на заседании правительства.

