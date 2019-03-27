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Власти КНР уволили с государственных постов экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя

15:00 27.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Китая исключили из рядов коммунистической партии и уволили с государственных постов экс-главу Интерпола, заместителя министра общественной безопасности КНР Мэн Хунвэя. Как говорится в опубликованном в среду заявлении Государственного надзорного комитета, он признан виновным "в серьезных нарушениях партийной дисциплины".

"По результатам расследования принято решение об исключении Мэн Хунвэя из рядов партии. Государственный надзорный комитет также дал указание уволить его с государственной службы", - говорится в сообщении.

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