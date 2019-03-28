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НОВОСТИ

В Москве пять выделенок отдают городскому транспорту

10:20 28.03.2019

Еще пять выделенных полос для общественного транспорта в Москве будут работать в ежедневном режиме с 14 апреля. К этому дню на этих выделенках будут демонтированы дорожные знаки «Рабочие дни» (с изображением молоточков). Ежедневный режим работы выделенных полос будет введен на пяти участках: Ленинский проспект, проспект Мира - Ярославское шоссе, улица Воздвиженка - Кутузовский проспект - Можайское шоссе, Нахимовский проспект - Ломоносовский проспект - улица Минская, улица Нижегородская - Рязанский проспект.
Согласно сообщению Центра организации дорожного движения (ЦОДД), эти пять выделенных линий проходят через районы, где нет альтернативного магистрального транспорта. «Сегодня по ним проходит 244 пригородных и городских маршрута. Автобусы, электробусы и троллейбусы на данных направлениях каждый выходной день перевозят более 600 тыс. москвичей. Пассажиры городского транспорта смогут сэкономить от 15 до 30 минут в пути», - сообщает ЦОДД. По данным Центра, переход на новых режим работы полос также позволит сократить время прибытия на места происшествий бригад экстренных служб - пожарных и скорых.
Сейчас в Москве уже есть целый ряд выделенных полос, которые работают ежедневно, например, на Большом Каменном мосту, Лубянской площади, Театральном проезде, Охотном ряду.

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