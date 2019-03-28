Военные на Мальте взяли под контроль судно, захваченное мигрантами

12:00 Источник: Эхо Москвы

На Мальте военные взяли под контроль турецкое судно, захваченное мигрантами. В операции участвовало специальное подразделение, несколько катеров и вертолёт, сообщает местная пресса.

Спасённые мигранты – около 120 человек заставили экипаж изменить маршрут, когда поняли, что их хотят вернуть обратно в Ливию. Судно резко сменило курс и направилось к Мальте. Эхо Москвы

