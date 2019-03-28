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Франция против сделок с США, пока они не вернутся в соглашения по климату - экс-министр

14:12 28.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция выступает против заключения Евросоюзом торговых соглашений со странами, которые не участвуют в Парижском соглашении по климату, в том числе с США. Такое мнение в четверг в эфире телеканала Бэ-эф-эм выразила бывшая министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо, которая возглавляет список президентской партии "Республика на марше" на выборах в Европейский парламент.

"Никаких соглашений не будет подписано со странами, которые не участвуют в Парижском соглашения [по климату], это невозможно", - отметила она. На уточняющий вопрос журналиста, означает ли это, что не будет подписано торговое соглашение с США, Луазо добавила, что "никаких [торговых] соглашений не будет подписано США, если они не вернутся в Парижское соглашение".

Она также подчеркнула, что одной из главных тем ее компании будет экология. По ее мнению, бороться с загрязнением климата "необходимо на европейском уровне". "Мы знаем, что у этой проблемы нет границ, мы знаем, что нужно сделать больше", - добавила Луазо.

"Говорят: наша цель - достичь нулевых выбросов углекислого газа к 2050 году. Об этом легко говорить, но этого трудно достичь", - подчеркнула экс-министр. Теперь, как указала она, необходимо применять больше усилий в этом вопросе со стороны европейских государств.

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