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Дания не будет предоставлять подданство детям боевиков ИГ

15:00 28.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Дании и Датская народная партия достигли соглашения об отказе в подданстве королевства для детей сторонников террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещено в России). Об этом в четверг сообщается в пресс- релизе кабинета министров.

Если у подданного Дании, уехавшего в ИГ, например, в Сирию, за границей появится ребенок, то он не сможет получить датский паспорт. Раньше подданство предоставлялось автоматически. "Правительство и Датская народная партия хотят изменить Закон о гражданстве, с тем чтобы дети, родившиеся в районах, въезд и проживание в которых является незаконным, не получали автоматически - в отличие от сегодняшнего дня - датское подданство, если их родитель из Дании прибыл туда вопреки запрету", - отмечено в сообщении.

"Они рождены от родителей, которые повернулись к Дании спиной, поэтому нет причин, по которым их дети становились бы подданными Дании", - пишет в пресс-релизе министр интеграции Ингер Стёйберг.

Согласно достигнутой договоренности, вскоре Дания также сможет без судебного решения в административном порядке отзывать подданство для террористов, имеющих двойное гражданство.

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