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Во время переправы через Волгу в Нижегородской области утонули четверо рыбаков

17:12 28.03.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Четверо рыбаков утонули во время переправы через Волгу. Инцидент произошёл в Нижегородской области.

Отмечается, что мужчины пытались переправиться через реку на лодке без мотора. На данный момент найдены тела двух человек и сама лодка. Поисковая операция продолжается, сообщается на сайте Приволжской транспортной прокуратуры.  Говорит Москва

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