Найдено тело сбежавшего контрактника

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа военных, отправленных командованием на поиски самовольно сбежавшего из части контрактника, нашла его тело, автомат и патроны были при нем. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Западного военного округа.

"Поисковой группой командования воинской части ржевского гарнизона в одном из нежилых зданий обнаружено тело военнослужащего по контракту без признаков жизни. При нем обнаружены оружие и боеприпасы", - сказали в округе.

