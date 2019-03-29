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НОВОСТИ

Найдено тело сбежавшего контрактника

11:32 29.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа военных, отправленных командованием на поиски самовольно сбежавшего из части контрактника, нашла его тело, автомат и патроны были при нем. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Западного военного округа.

"Поисковой группой командования воинской части ржевского гарнизона в одном из нежилых зданий обнаружено тело военнослужащего по контракту без признаков жизни. При нем обнаружены оружие и боеприпасы", - сказали в округе.

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