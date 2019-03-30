Суд отменил разрешение Трампа добывать нефть на шельфе Аляски

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральный окружной суд на Аляске признал незаконным указ президента США Дональда Трампа о снятии запрета на добычу нефти на шельфовых месторождениях в прибрежных водах этого американского штата в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах. Об этом сообщило в субботу агентство Блумберг.

Запрет, о котором идет речь, был введен 44-м президентом США Бараком Обамой в целях защиты окружающей среды. Трамп в 2017 году издал указ о снятии запрета. Против этого выступали природоохранные организации. Они подали иск к администрации США.