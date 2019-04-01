В авиакатастрофе погибла одна из богатейших женщин России - СМИ

09:20 Источник: Lenta.ru

В авиакатастрофе в Германии погибла другой совладелец S7 Group Наталия Филева, а не ее супруг Владислав Филев, который также является совладельцем этой группы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника. Эти данные подтвердил The Bell представитель S7.

По информации «Коммерсанта», на разбившемся самолете находились Филева и инструктор, а ее муж находится в Москве.



РИА Новости со ссылкой на источник в окружении бизнесмена также опровергает сообщения о его гибели в Германии. По данным собеседника агентства, погибли жена предпринимателя и ее отец.



О гибели Владислава Филева в авиакатастрофе ранее 31 марта сообщил РБК.



«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что при вылете из аэропорта Франкфурта разбился бизнес-джет Epic, принадлежащий российской авиакомпании «Глобус», самолеты которой перевозят руководство S7 Group. По информации агентства, на борту находились трое россиян, они погибли. Их имена не называются. В полиции допустили, что россияне могут быть среди погибших.



Наталии Филевой было 55 лет. Журнал Forbes в 2018 году оценил ее состояние в 600 миллионов долларов — это четвертый показатель среди богатейших российских женщин. Lenta.Ru

