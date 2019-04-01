В США хотят наказать Россию за усиление присутствия в Венесуэле

12:20 Источник: РБК

Администрация президента США не сомневается в необходимости наказать Россию за усиление присутствия в Венесуэле. Об этом спецпредставитель страны по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил в эфире CNN.

«У меня есть четкое понимание по этому поводу. Все знают, что Россия и Куба — главные союзники этого режима. И я не вижу никаких сомнений ни у кого на самом высоком уровне в администрации [президента США] в том, что они [эти страны] должны заплатить за это», — сказал Абрамс. РБК

