В США хотят наказать Россию за усиление присутствия в Венесуэле
12:20 01.04.2019 Источник: РБК
Администрация президента США не сомневается в необходимости наказать Россию за усиление присутствия в Венесуэле. Об этом спецпредставитель страны по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил в эфире CNN.
«У меня есть четкое понимание по этому поводу. Все знают, что Россия и Куба — главные союзники этого режима. И я не вижу никаких сомнений ни у кого на самом высоком уровне в администрации [президента США] в том, что они [эти страны] должны заплатить за это», — сказал Абрамс. РБК
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