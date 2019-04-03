НАТО хочет гарантировать проход украинских судов через Керченский пролив
07:15 03.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Организация Североатлантического договора (НАТО) планирует принять меры по обеспечению безопасного прохода судов Украины через Керченский пролив, а также расширить масштабы воздушной разведки в регионе Черного моря. Об этом заявила во вторник на брифинге для иностранных журналистов в Вашингтоне постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.
Она подтвердила, что главы внешнеполитических ведомств НАТО, как ожидается, одобрят этот пакет мер на своем двухдневном совещании, открывающемся в среду в столице США. "Речь идет о пакете [мер], который укрепляет разведку, воздушную разведку, а также предусматривает отправку большего числа кораблей стран НАТО в Черное море, чтобы гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив, Азовское море", - сказала представитель США при Североатлантическом альянсе.
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