Хафтар начал наступление на Триполи, Британия экстренно созывает СБ ООН

09:20 Источник: Коммерсант.ru

Совбез ООН по просьбе Великобритании проведет экстренное закрытое заседание из-за эскалации конфликта в Ливии. В ходе заседания глава миссии ООН в Ливии Гассан Саламе доложит о развитии ситуации, сообщает постпредство Великобритании при ООН.

Накануне командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар приказал начать наступление на столицу страны Триполи. Город находится под контролем Правительства национального согласия во главе с премьером Фаизом Сараджем. Коммерсантъ

