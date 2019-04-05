Хафтар начал наступление на Триполи, Британия экстренно созывает СБ ООН
09:20 05.04.2019 Источник: Коммерсант.ru
Совбез ООН по просьбе Великобритании проведет экстренное закрытое заседание из-за эскалации конфликта в Ливии. В ходе заседания глава миссии ООН в Ливии Гассан Саламе доложит о развитии ситуации, сообщает постпредство Великобритании при ООН.
Накануне командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар приказал начать наступление на столицу страны Триполи. Город находится под контролем Правительства национального согласия во главе с премьером Фаизом Сараджем. Коммерсантъ
Новости
- 09:32 05.04.2019
- Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП РФ
- 09:05 05.04.2019
- Минздрав РФ предлагает наказывать за распространение призывов к отказу от прививок
- 09:00 05.04.2019
- В Бундестаге заявили, что следует распустить НАТО
- 23:59 04.04.2019
- Америка и Китай в течение месяца могут прийти к торговому соглашению - Трамп
- 22:15 04.04.2019
- Помпео: По поводу расширения присутствия на Балтике НАТО решений не принимало
- 21:45 04.04.2019
- Стотенберг: Мы наращиваем наши усилия в Черном море...
- 21:15 04.04.2019
- Цена на нефть марки Brent перевалила за 70 долл
- 20:30 04.04.2019
- Израиль скоро станет четвертой страной, доставившей свой аппарат на Луну
- 20:26 04.04.2019
- Московских школьников научили преодолевать арктические полыньи на пути к Северному полюсу
- 20:00 04.04.2019
- Тримп пригрозил Мексике пошлинами на автомобили
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать