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В Раде заявили о создании объединения "За Зеленского"

12:05 08.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Внефракционный депутат Верховной рады, Виталий Куприй, участвовавший в первом туре президентских выборов 31 марта на Украине, заявил о создании в парламенте депутатского объединения "За Зеленского".

Представляя инициативу в понедельник на заседании согласительного совета Рады, Куприй заявил о высокой вероятности фальсификации результатов выборов со стороны действующего президента Петра Порошенко.

"Существует большая угроза, что президент Петр Порошенко сфальсифицирует выборы", - сказал он. В этой связи, по словам Куприя, создается "объединение в поддержку кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского".

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