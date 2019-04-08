В Раде заявили о создании объединения "За Зеленского"
12:05 08.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Внефракционный депутат Верховной рады, Виталий Куприй, участвовавший в первом туре президентских выборов 31 марта на Украине, заявил о создании в парламенте депутатского объединения "За Зеленского".
Представляя инициативу в понедельник на заседании согласительного совета Рады, Куприй заявил о высокой вероятности фальсификации результатов выборов со стороны действующего президента Петра Порошенко.
"Существует большая угроза, что президент Петр Порошенко сфальсифицирует выборы", - сказал он. В этой связи, по словам Куприя, создается "объединение в поддержку кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского".
НОВОСТИ
- 12:32 08.04.2019
- Корабли и ракетные комплексы РФ выведены на дежурство из-за учений НАТО в Черном море
- 12:15 08.04.2019
- Серебренников и Апфельбаум освобождены под подписку о невыезде
- 12:00 08.04.2019
- 750 сакральных мест в Бурятии исключат из программы "Дальневосточный гектар"
- 11:32 08.04.2019
- Россияне могут сделать бесплатные прививки от кори до 1 октября
- 11:20 08.04.2019
- Турция готова к операции в Сирии, обсудит это в Москве - Эрдоган
- 11:05 08.04.2019
- Нарушители ПДД будут получать штрафы от Военной автоинспекции
- 11:00 08.04.2019
- Фарион назвала русскоязычных украинцев "рабами и оккупантами"
- 10:32 08.04.2019
- Нетаньяху пообещал аннексировать территории поселений на Западном берегу Иордана
- 10:20 08.04.2019
- Названы российские регионы с максимальным числом жертв ДТП
- 10:05 08.04.2019
- Путин считает важным сохранять свободу интернета
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать