Контрразведку Австрии изолировали на Западе из-за контактов правящей партии с РФ - СМИ
16:32 09.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Федеральное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии (контрразведка) оказалось изолировано от контактов с представителями западных спецслужб из-за сотрудничества одной из правящих партий республики - Австрийской партии свободы - с Россией. С таким утверждением выступила интернет-версия австрийской газеты "Штандард".
По данным источников издания, контрразведка Австрии оказалась отрезана от обмена информацией с другими европейскими спецслужбами. В первую очередь контакты с Веной по линии этого ведомства прекратили британские и нидерландские разведывательные ведомства. Издание утверждает, что главной проблемой на пути сотрудничества спецслужбы в Европе является приход к власти Австрийской партии свободы, которая в конце 2016 года подписала соглашение с "Единой Россией" с целью совместных консультаций по актуальным вопросам и международным отношениям.
Директор Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом, которое находится в подчинении МВД, Петер Гридлинг заявил газете "Штандард", что его ведомство по-прежнему остается частью европейского объединения спецслужб и принимает участие в обмене информацией.
При этом в ноябре 2018 года МВД Австрии сообщало, что контрразведка временно самостоятельно выходила из рабочих групп Бернского клуба, который занимается обменом разведывательной информацией между спецслужбами стран Евросоюза, из-за случая с подозрением в 2017 году своего бывшего сотрудника в шпионаже.
7 апреля министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в эфире телеканала ORF-2 исключила возможность российского влияния на австрийских политиков, потому что Вена контактирует с Москвой только в австрийских внешнеполитических интересах.
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