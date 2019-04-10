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Предотвращена кража скульптуры из "Русского музея" в Санкт-Петербурге

11:05 10.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники Росгвардии предотвратили кражу скульптуры из "Русского музея" в Санкт- Петербурге. Как сообщил ТАСС официальный представитель ведомства Валерий Грибакин, подозреваемые пытались забрать музейный экспонат с помощью крюка.

"Накануне сотрудник ВОХР, который находился на посту охраны Михайловского замка, увидел, что двое неизвестных пытаются спуститься по веревке с моста через окружающий замок ров, где имеются ниши, в которых установлены скульптуры. На место происшествия были вызваны сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии", - сказал он.

По словам Грибакина, двое неизвестных задержаны в момент, когда один из них, спустившись к воде по веревке, пытался зацепить крюком скульптуру.

"В настоящее время мужчины 1983 и 1986 годов рождения доставлены в полицию. В отношении сотрудников управления вневедомственной охраны Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, которые предотвратили кражу, будет рассматриваться вопрос о поощрении", - отметил Грибакин.

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