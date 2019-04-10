Путин обсуждал с Медведчуком вопрос об освобождении украинских моряков, подтвердил Песков

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил встречу главы государства Владимира Путина с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Владимиром Медведчуком, добавив, что тот поднимал вопрос об освобождении украинских моряков. Об этом представитель Кремля сообщил журналистам.

"У меня сегодня утром спрашивали, был ли Медведчук в последнее время. Я уточнил. Да, был. Действительно он приезжал. Он поднимал вопрос об освобождении украинских моряков", - сказал Песков.

