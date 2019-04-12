Потерпевшие по делу о пожаре в "Зимней вишне" подали иски на 2,9 млрд рублей
15:32 12.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Потерпевшие по уголовному делу о пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" подали в суды иски о возмещении вреда на общую сумму 2,9 млрд рублей. Об этом сообщили журналистам в Генеральной прокуратуре РФ.
"Потерпевшими заявлены гражданские иски на общую сумму 2,9 млрд рублей", - сообщили в надзорном ведомстве.
Как отметили в Генпрокуратуре, пожар уничтожил и повредил имущество 140 физических и 100 юридических лиц на сумму более 293 млн рублей. В результате пожара погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали.
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