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Потерпевшие по делу о пожаре в "Зимней вишне" подали иски на 2,9 млрд рублей

15:32 12.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потерпевшие по уголовному делу о пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" подали в суды иски о возмещении вреда на общую сумму 2,9 млрд рублей. Об этом сообщили журналистам в Генеральной прокуратуре РФ.

"Потерпевшими заявлены гражданские иски на общую сумму 2,9 млрд рублей", - сообщили в надзорном ведомстве.

Как отметили в Генпрокуратуре, пожар уничтожил и повредил имущество 140 физических и 100 юридических лиц на сумму более 293 млн рублей. В результате пожара погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали.

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