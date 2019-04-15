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В Сербии сообщили о скором начале работ по строительству ответвления "Турецкого потока"

16:32 15.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Сербии заявили о скором начале работ по строительству ветки «Турецкого потока». Разрешение на строительство будет выдано до конца апреля. Об этом на пресс-конференции сообщила премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

5 марта национальное агентство по энергетике одобрило строительство сербской части газопровода. Реализацией этого проекта на территории страны от границы Болгарии до границы с Венгрией занимается совместное предприятие «Газпрома» и «Сербиягаза».

Сербский участок «Турецкого потока» начнёт поставлять газ до конца апреля 2020 года. Говорит Москва

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