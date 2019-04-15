Россияне смогут получить паллиативную помощь вне зависимости от прописки
18:40 15.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Жители России смогут получить паллиативную помощь вне зависимости от прописки. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
В документе также говорится, что профилактический медосмотр и диспансеризацию теперь можно проходить и в вечерние часы, и в субботу. Определены чёткие сроки простановки диагноза по онкозаболеваниям — не более 14 календарных дней с даты начала исследования.
В марте президент Владимир Путин подписал федеральный закон о паллиативной помощи. В настоящее время экспертная группа Общероссийского народного фронта вместе с директором московского Центра паллиативной помощи ездит по регионам, чтобы составить для каждого из них план действий. Говорит Москва
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