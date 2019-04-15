В Париже горит Нотр-Дам (ВИДЕО)

20:25 Источник: Интерфакс

Пожар вспыхнул в Соборе Парижской Богоматери. Об этом сообщают французские СМИ.

На попавших в сеть видео видны клубы белого дыма, распространяющиеся от крыши собора. По некоторым данным, пожар мог начаться на строительных лесах.

Сведений о пострадавших на данный момент нет.