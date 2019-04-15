В Париже горит Нотр-Дам (ВИДЕО)
20:25 15.04.2019 Источник: Интерфакс
Пожар вспыхнул в Соборе Парижской Богоматери. Об этом сообщают французские СМИ.
На попавших в сеть видео видны клубы белого дыма, распространяющиеся от крыши собора. По некоторым данным, пожар мог начаться на строительных лесах.
Сведений о пострадавших на данный момент нет.
First photos/videos emerge on social media #NotreDame— RT (@RT_com) April 15, 2019
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Pls some prayers. Notre Dame de Paris is in flames. I love this church so much and have so much memories connected. #notredame #paris
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