В Париже горит Нотр-Дам (ВИДЕО)

20:25 Источник: Интерфакс

Пожар вспыхнул в Соборе Парижской Богоматери. Об этом сообщают французские СМИ.

На попавших в сеть видео видны клубы белого дыма, распространяющиеся от крыши собора. По некоторым данным, пожар мог начаться на строительных лесах.

Сведений о пострадавших на данный момент нет.

First photos/videos emerge on social media #NotreDame



MORE: https://t.co/OmXn0Zm5j4pic.twitter.com/QZdG5XOUaD