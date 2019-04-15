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НОВОСТИ

В Париже горит Нотр-Дам (ВИДЕО)

20:25 15.04.2019 Источник: Интерфакс

Пожар вспыхнул в Соборе Парижской Богоматери. Об этом сообщают французские СМИ.

На попавших в сеть видео видны клубы белого дыма, распространяющиеся от крыши собора. По некоторым данным, пожар мог начаться на строительных лесах.

Сведений о пострадавших на данный момент нет.

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Pls some prayers. Notre Dame de Paris is in flames. I love this church so much and have so much memories connected. #notredame #paris

Публикация от Ａｎｊａ Ｍｉｌｌｅｎ (@anjamillen)

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