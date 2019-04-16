Основная версия пожара Нотр-Дам - случайное возгорание — прокурор Парижа

15:32 Источник: Эхо Москвы

Следователи не обнаружили улик, которые свидетельствовали бы об умышленном поджоге собора Парижской Богоматери.

Основная версия пожара – случайное возгорание, — заявил прокурор Парижа Реми Хейц. По предварительным данным, пожар возник во время реставрационных работ.

Французский нефтегазовый концерн «Тоталь» пожертвовал 100 миллионов евро на восстановление собора Парижской Богоматери. Об этом сообщил генеральный директор компании Патрик Пуянне. Ранее богатейшие семьи Франции выделили на восстановление собора 300 миллионов евро.





